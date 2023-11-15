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ПОЛІТИКА

США таємно надсилають Ізраїлю більше боєприпасів та ракет – Bloomberg

15 листопада 2023, 10:19
США таємно надсилають Ізраїлю більше боєприпасів та ракет – Bloomberg
Фото: Thinkstock
Постачання цих американських озброєнь до Ізраїлю виходить за рамки оголошеної передачі ракет-перехоплювачів для системи "Залізний купол" та "розумних бомб" Boeing Co.

Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки (США) без публічного афішування збільшило постачання військової допомоги до Ізраїлю. Боєприпаси та ракети передаються "майже щодня".

Про це повідомляє Bloomberg.

Пентагон виконує запити Армії оборони Ізраїлю, які включають збільшення кількості ракет з лазерним наведенням для парку бойових вертольотів Apache, а також 155-мм снаряди, прилади нічного бачення, боєприпаси для знищення бункерів і нові армійські машини.

Такі дані випливають із внутрішнього списку Міноборони США, йдеться у публікації.

Постачання цих американських озброєнь до Ізраїлю виходить за рамки оголошеної передачі ракет-перехоплювачів для системи "Залізний купол" та "розумних бомб" Boeing Co.

"Зброя, яку Ізраїль шукає в ході боротьби з Хамасом, визнаною терористичним угрупованням у США та Європейському Союзі, перерахована в документі під назвою "Запити старшого лідера Ізраїлю", датованому кінцем жовтня і циркулюючим у Пентагоні", - пише видання.

Згідно з документом, зброя або вже поставляється, або Міноборони США працює над тим, щоб зробити її доступною із запасів у Штатах та Європі.

Згідно з підрахунками, станом на кінець жовтня до Ізраїлю було доставлено усі 36 000 снарядів до 30-мм гармат, 1800 запрошених протибункерних боєприпасів M141 та не менше 3500 приладів нічного бачення.

У Пентагоні не стали розкривати деталі журналістам, однак у заяві відомства зазначається, що воно "використовує кілька напрямків - від внутрішніх запасів до промислових каналів США - щоб гарантувати, що Ізраїль має засоби для самозахисту".

"Ця допомога із забезпечення безпеки продовжує надходити майже щодня", - розповіли у Міноборони США.

У заяві Пентагону також йдеться про те, що Штати оперативно постачають високоточні боєприпаси, бомби малого діаметра, 155-мм артилерійські снаряди та інші боєприпаси. Це не рахуючи перехоплювачі для "Залізного бані" та медичного додаткового обладнання.

Нагадаємо, у США Палата представників удруге ухвалила тимчасовий бюджет для уникнення шатдауну.

СШАдопомогаозброєнняХамас: Ізраїль

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