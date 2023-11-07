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США також вийшли з Договору про звичайні збройні сили

07 листопада 2023, 18:27
США також вийшли з Договору про звичайні збройні сили
Фото: Reuters
У Вашингтоні вважають, що вихід росії з Договору демонструє продовження ігнорування Кремолем контролю над озброєннями.

Про це адміністрація США написала на сайті Білого дому. 

"США призупинять виконання своїх зобов'язань у межах Договору про звичайні збройні сили у Європі (ДЗЗСЄ) після рішення росії про осточний вихід", - йдеться в заяві радника президента США з питань національної безпеки Джейка Саллівана.

За його словами, з огляду на докорінну зміну обставин Сполучені Штати з 7 грудня призупинять дію всіх зобов’язань у межах ДЗЗСЄ. 

Хоч вихід рф з Договору ще більше демонструє продовження ігнорування Кремлем контролю над озброєннями, США, їхні союзники по НАТО та інші відповідальні партнери віддані ефективному контролю над озброєннями як критично важливому елементу євроатлантичної безпеки. 

"Ми продовжуватимемо вживати заходів, спрямованих на зміцнення стабільності та безпеки в Європі шляхом зменшення ризику, запобігання помилковому сприйняттю, уникнення конфліктів і зміцнення довіри", - сказав Салліван.

Нагадаємо, що сьогодні росія вийшла з Договору про збройні сили в Європі.

 

СШАДоговору про звичайні збройні сили

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