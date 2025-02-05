США тимчасово припинили приймати посилки з Китаю

Проте відправка листів та листівок із Китаю до США здійснюватиметься як і раніше.

Американська поштова служба оголосила, що тимчасово призупиняє прийом посилок, які надсилаються до США з Китаю та Гонконгу.

Про це повідомляє телеканал CBS News.

Призупинення набуло чинності відразу після публікації оголошення на сайті відомства.

Також відомо, що відправка листів та листівок із Китаю до США здійснюватиметься як і раніше.

Щодо причин призупинення та орієнтовні терміни відновлення послуги поштова служба не повідомила.

Телеканал додає, що раніше Пекін оголосив про готовність протидіяти новим 10% митам президента Трампа на китайські товари власними митами у відповідь, тому з наступного понеділка вводять 15% мито на вугілля та скраплений природний газ, а також 10% мито на імпортовані зі США сиру нафту, сільськогосподарську техніку та автомобілі з великими двигунами.

Указ Трампа про тарифи на китайський імпорт скасував звільнення від сплати мита для дешевих посилок, що надходять із Китаю, так званий виняток "de minimis", що дозволяє ввозити в США товари вартістю до 800 доларів без сплати мита або певних податків.

Однак в останні роки цей виняток зіткнувся з критикою через різке збільшення поштових відправлень, які підпадали під звільнення від мит.

В уряді США вказали як на ключовий фактор такого сплеску зростання популярності серед американських покупців китайських онлайн-магазинів дешевих товарів Shein і Temu.

Також в США заявили, що зростання кількості посилок ускладнює перевірку відправлень на наявність ризиків для безпеки.

Раніше ми повідомляли, що Китай відповів на мита США новими тарифами та розслідуванням проти Google.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив про намір своєї адміністрації провести переговори з Китаєм, що може призвести до відстрочки запровадження 10-відсоткових тарифів.