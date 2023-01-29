ФРН має намір збирати HIMARS

Концерн має можливість збільшити обсяги виробництва артилерійських снарядів та танкових боєприпасів.

Німецький концерн Rheinmetall планує розпочати виробляти реактивні системи залпового вогню HIMARS, які використовує Україна у війні проти Росії. Про це у суботу, 28 січня

Про це повідомляє Reuters, з посиланням на гендиректора Rheinmetall Арміна Паппергера.

За його словами, Rheinmetall вже веде необхідні для цього переговори з Lockheed Martin, американською компанією, яка виробляє HIMARS.

"На Мюнхенській безпековій конференції ми розраховуємо укласти угоду з Lockheed Martin про початок виробництва HIMARS в Німеччині", - заявив Паппергер.

Він підкреслив, що компанія має технологію для виробництва боєголовок і ракетних двигунів, а також вантажівки для розміщення пускових установок. Така угода може передбачати інвестиції в сотні мільйонів євро, переважну частину планує профінансувати Rheinmetall.

Раніше повідомлялось, що США уклали контракт майже на $431 млн на виготовлення HIMARS.