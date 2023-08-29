США вперше схвалили продаж Японії ракет великої дальності
Про це повідомляє NHK.
Білий дім повідомив Конгрес, що планує продати Японії ракети з дальністю дії понад 900 км класу "повітря-поверхня", які встановлюються на винищувачі й відомі як JASSM-ER.
Це вперше Вашингтон погодився продати Токіо ракети великої дальності.
Японія звернулась до США з проханням придбати до 50 ракет JASSM-ER за орієнтовною вартістю $104 млн.
Такий продаж ракет підтримає цілі зовнішньої політики й національної безпеки Сполучених Штатів шляхом покращення безпеки головного союзника так, як покращить здатність Японії протистояти поточним і майбутнім загрозам.Нагадаємо, що лідери США, Японії та Південної Кореї заявили про подальшу підтримку України та нові санкції проти росії.