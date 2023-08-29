США вперше схвалили продаж Японії ракет великої дальності

Білий дім вперше схвалив потенційний продаж Японії крилатих ракет повітряного базування великої дальності і відповідного обладнання на суму понад $100 млн.

Про це повідомляє NHK.

Білий дім повідомив Конгрес, що планує продати Японії ракети з дальністю дії понад 900 км класу "повітря-поверхня", які встановлюються на винищувачі й відомі як JASSM-ER.

Це вперше Вашингтон погодився продати Токіо ракети великої дальності.

Японія звернулась до США з проханням придбати до 50 ракет JASSM-ER за орієнтовною вартістю $104 млн.

Такий продаж ракет підтримає цілі зовнішньої політики й національної безпеки Сполучених Штатів шляхом покращення безпеки головного союзника так, як покращить здатність Японії протистояти поточним і майбутнім загрозам.