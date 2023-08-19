Лідери США, Японії та Південної Кореї заявили про подальшу підтримку України та нові санкції проти рф

Лідери країн провели тристоронній саміт у США.

США, Японія та Південна Корея пообіцяли продовжувати підтримку України у боротьбі з агресією рф.

Про це йдеться у заяві лідерів країн за підсумками тристороннього саміту у США.

"Ми єдині у нашій підтримці України. Ми підтверджуємо наше зобов'язання стояти разом з Україною проти неспровокованої та жорстокої агресивної війни росії, яка похитнула основи міжнародного порядку", - зазначається у заяві.

Лідери США, Японії та Південної Кореї пообіцяли продовжувати надавати допомогу Україні, запроваджувати скоординовані, жорсткі санкції проти росії та прискорювати зменшення залежності від російських енергоносіїв.

"Ми вважаємо, що тривалим уроком цієї катастрофічної агресивної війни має стати непохитна воля міжнародного співтовариства відстоювати принципи територіальної цілісності, суверенітету та мирного вирішення суперечок. Ми підтверджуємо нашу думку, що коли ці основоположні принципи відкидаються будь-де, вони становлять загрозу для нашого регіону. Ми єдині у своєму намірі забезпечити, щоб такі грубі дії ніколи не повторювалися", - наголошується у спільній заяві.