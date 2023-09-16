Матеріали:
Теми:

США в 2025 планують виробляти 100 000 артснарядів на місяць

16 вересня 2023, 09:41
США в 2025 планують виробляти 100 000 артснарядів на місяць
Сполучені штати планують збільшити щомісячне виробництво 155-міліметрових артилерійських снарядів в найближчі роки до 100 000.

Про це інформує Reuters.

"Ми будемо на рівні 100 000 на місяць у 2025 році. Ми були на рівні 14 000 на місяць 6 або 8 місяців тому, зараз ми маємо 28 000 на місяць", — заявив Білл ЛаПлант, головний закупівель зброї Пентагону.

Попит на 155-мм артилерійські снаряди різко зріс після вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року. Разом з тим запаси союзників для власної оборони скоротилися, оскільки вони передавали частину снарядів Києву, адже для війни випускається тисячі снарядів на день.

Нагадаємо, що США запровадили новий пакет санкцій проти росії.
СШАартснаряд155мм

Останні матеріали

Український контрнаступ пригальмував через значне посилення росіян військами ВДВ – Том Купер
Політика
Український контрнаступ пригальмував через значне посилення росіян військами ВДВ – Том Купер
16 вересня 2023, 10:00
Борис Джонсон:
Політика
Борис Джонсон: "Чому ми не даємо Україні того, чого вона потребує? Українці хочуть вбивати росіян і виганяти загарбника зі своєї землі"
15 вересня 2023, 18:00
Контрнаступ України всередині росії. Кроки для повалення імперії – Януш Бугайські
Політика
Контрнаступ України всередині росії. Кроки для повалення імперії – Януш Бугайські
Переклад iPress – 15 вересня 2023, 12:15
Святі, громи та блискавки:
Політика
Святі, громи та блискавки: "непроникна російська ППО над Кримом". Частина 3 – Том Купер
15 вересня 2023, 10:00
Обережно, фальшиві пророки війни. Чому експерти так часто помиляються? – Еліот Коен
Cуспільство
Обережно, фальшиві пророки війни. Чому експерти так часто помиляються? – Еліот Коен
Переклад iPress – 14 вересня 2023, 15:53
На Донбасі не вистачає техніки. А на південному напрямку дні невизначеності – Том Купер
Cуспільство
На Донбасі не вистачає техніки. А на південному напрямку дні невизначеності – Том Купер
Переклад iPress – 14 вересня 2023, 11:46
Урок війни в Україні №1. Балакучі військові мікроменеджери-смертники – Ян Каллберг
Технології
Урок війни в Україні №1. Балакучі військові мікроменеджери-смертники – Ян Каллберг
Переклад iPress – 14 вересня 2023, 08:46
Генеральша Зима і маршал Багнюка перекреслювали плани Наполеона, Гітлера. А тепер – і путіна – Мік Раян
Cуспільство
Генеральша Зима і маршал Багнюка перекреслювали плани Наполеона, Гітлера. А тепер – і путіна – Мік Раян
Переклад iPress – 13 вересня 2023, 16:15
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється