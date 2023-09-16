США в 2025 планують виробляти 100 000 артснарядів на місяць

Сполучені штати планують збільшити щомісячне виробництво 155-міліметрових артилерійських снарядів в найближчі роки до 100 000.

Про це інформує Reuters.

"Ми будемо на рівні 100 000 на місяць у 2025 році. Ми були на рівні 14 000 на місяць 6 або 8 місяців тому, зараз ми маємо 28 000 на місяць", — заявив Білл ЛаПлант, головний закупівель зброї Пентагону.

Попит на 155-мм артилерійські снаряди різко зріс після вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року. Разом з тим запаси союзників для власної оборони скоротилися, оскільки вони передавали частину снарядів Києву, адже для війни випускається тисячі снарядів на день.