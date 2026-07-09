США вдарили по мосту, що з'єднує Іран з рФ та Китаєм

Тегеран активно отримує цим маршрутом вантажі від москви.

Сполучені Штати вночі завдали авіаударів по Ірану, поціливши у стратегічний залізничний міст Ак-Таке-Хан у провінції Голестан.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Цей залізничний міст є ключовим торговельним маршрутом, який сполучає Тегеран із його стратегічними партнерами - Китаєм та Росією. Сама залізниця пролягає через території Туркменістану та Казахстану.

Роль цього сухопутного шляху значно зросла у 2026 році після того, як США заблокували іранські порти у Перській затоці. Крім того, з кінця 2025 року цей маршрут активно використовує Росія для доставлення вантажів до Ірану.