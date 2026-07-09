США вдарили по мосту, що з'єднує Іран з рФ та Китаєм
09 липня 2026, 18:11
Фото: GettyImages
Тегеран активно отримує цим маршрутом вантажі від москви.
Сполучені Штати вночі завдали авіаударів по Ірану, поціливши у стратегічний залізничний міст Ак-Таке-Хан у провінції Голестан.
Про це повідомляє The Times of Israel.
Цей залізничний міст є ключовим торговельним маршрутом, який сполучає Тегеран із його стратегічними партнерами - Китаєм та Росією. Сама залізниця пролягає через території Туркменістану та Казахстану.
Роль цього сухопутного шляху значно зросла у 2026 році після того, як США заблокували іранські порти у Перській затоці. Крім того, з кінця 2025 року цей маршрут активно використовує Росія для доставлення вантажів до Ірану.
Попри нічні удари, тривалого простою транспортного коридору не очікується. Ремонт мосту планується завершити вже найближчим часом.
Нагадаємо, у ніч проти 9 липня Сполучені Штати другий день поспіль завдавали ударів по території Ірану. Американські військові атакували майже сотню цілей.