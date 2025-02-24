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США відмовляються включати гарантії безпеки в угоду про копалини – CNN

24 лютого 2025, 20:28
США відмовляються включати гарантії безпеки в угоду про копалини – CNN
Але планується навіть церемонія підписання угоди.

Вашингтон не хоче, аби в угоді з Еиєвом щодо рідкісноземельних металів містилися гарантії безпеки і це питання досі обговорюють.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Видання пише, що найбільш проблемні пункти було виключено з проєкту угоди щодо рідкісноземів, але "американська сторона дуже сильно чинить опір включенню гарантій безпеки". 

Україна розраховує, що таке питання вдасться обговорити під час майбутньої зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа.

"З нашого боку все готово. Ми доопрацювали проєкт. Ми зробили все можливе, щоб умови були прийнятними. У підсумку йдеться про рамкову угоду про створення фонду відновлення України. Передбачено окрему угоду про те, як він працюватиме", - пише телеканал, посилаючись на джерело.

Україна планує організувати церемонію підписання угоди, на якій питання гарантій безпеки розглянуть президенти двох країн.

"Ми чекаємо відповіді американської сторони", - сказало джерело.

Раніше ми писали, що Україна та США перебувають на завершальній стадії переговорів щодо угоди про копалини.

 

СШАкорисні копалинипереговоривійна в Україні

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