Україна та США перебувають на завершальній стадії переговорів щодо угоди про копалини – Стефанішина
24 лютого 2025, 14:33
Переговори хочуть якнайшвидше завершити та передати документ на підписання, розповіла Стефанішина.
Українська та американська команди перебувають на завершальній стадії переговорів щодо угоди про видобуток корисних копалин.
Про це написала сьогодні в мережі Х віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністерка юстиції Ольга Стефанішина.
"Українська та американська команди знаходяться на завершальній стадії переговорів щодо угоди по копалинах. Переговори пройшли дуже конструктивно, майже всі ключові деталі узгоджені", - йдеться у її дописі.
Стефанішина додала, переговори хочуть якнайшвидше завершити та передати документ на підписання.
"Ми сподіваємось, що лідери США та України якнайшвидше підпишуть і схвалять його у Вашингтоні, щоб продемонструвати нашу відданість на десятиліття вперед", - зазначила вона.