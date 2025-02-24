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Україна та США перебувають на завершальній стадії переговорів щодо угоди про копалини – Стефанішина

24 лютого 2025, 14:33
Україна та США перебувають на завершальній стадії переговорів щодо угоди про копалини – Стефанішина
Переговори хочуть якнайшвидше завершити та передати документ на підписання, розповіла Стефанішина.
Українська та американська команди перебувають на завершальній стадії переговорів щодо угоди про видобуток корисних копалин.
 
Про це написала сьогодні в мережі Х віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністерка юстиції Ольга Стефанішина.
 
"Українська та американська команди знаходяться на завершальній стадії переговорів щодо угоди по копалинах. Переговори пройшли дуже конструктивно, майже всі ключові деталі узгоджені", - йдеться у її дописі.
 
Стефанішина додала, переговори хочуть якнайшвидше завершити та передати документ на підписання.
 
"Ми сподіваємось, що лідери США та України якнайшвидше підпишуть і схвалять його у Вашингтоні, щоб продемонструвати нашу відданість на десятиліття вперед", - зазначила вона.
Стефанішінавійна в Україніросія окупанти

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