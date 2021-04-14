США відмовилися від плану Трампа вивести з Німеччини частину своїх військових

Міністерство оборони США відмовиться від планів попереднього президента країни Дональда Трампа про скорочення кількості військових у Німеччині. Натомість Пентагон перекине до Німеччини додатково 500 своїх військових.

Про це повідомив міністр оборони США Ллойд Остін, повідомляє "Громадське".

За його словами, пів тисячі військових мають розміститися поблизу міста Вісбаден вже цієї осені.

Також Остін подякував Німеччині за внески в НАТО, зокрема за місію в Афганістані, а також за те, що в країні вирішили збільшити видатки на оборону.

Міністр оборони не відповів, чи слід розглядати розміщення додаткових американських військових як попередження для Росії, яка останніми тижнями збільшила свою військову присутність на кордонах із Україною. Остін зазначив, що для НАТО важливо мати більше солдатів у Європі.

"Ці військові (яких направлять додатково - ред.) посилять оборону та здатність до стримування. Вони посилять вже наявні можливості для запобігання конфліктам, а в разі потреби - для боротьби й перемоги", - сказав міністр.

Він також додав, що збільшення кількості американських військових у Німеччині покращить здатність США "у найстисліші терміни захищати союзників".

Нагадаємо, що у червні Трамп закликав до скорочення приблизно 34 500 американських військовослужбовців, які базуються в даний час в Німеччині, заявивши, що Берлін робив занадто малий внесок в НАТО.