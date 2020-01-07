Трамп схвалив план виведення 9500 військових США з Німеччини

Ніяких подробиць про пересування військ поки не надано

У червні Трамп закликав до скорочення приблизно 34 500 американських військовослужбовців, які базуються в даний час в Німеччині, заявивши, що Берлін робив занадто малий внесок в НАТО.

Президент США Дональд Трамп затвердив план виведення 9500 американських солдатів з Німеччини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Міністр оборони Марк Еспер представив президенту план в понеділок. За словами офіційного представника Пентагону Джонатана Хоффмана, це "посилить стримування Росії" і зміцнить НАТО.

Ніяких подробиць про пересування військ поки не надано. Хоффман сказав, що Пентагон проведе консультації з союзниками по НАТО "про подальші дії" в найближчі тижні.

У червні Трамп закликав до скорочення приблизно 34 500 американських військовослужбовців, які базуються в даний час в Німеччині, заявивши, що Берлін робив занадто малий внесок в НАТО. Він також розкритикував Німеччину за покупку енергії у Росії.

Представники Пентагону говорять, що в разі скорочення частину військ може бути відправлена ​​в колишні країни Східного блоку - деякі на постійній основі, але більшість в короткостроковій ротації.

У той час як польський лідер Анджей Дуда відвідав Вашингтон минулого тижня, Трамп сказав, що деякі американські війська можуть відправитися в Польщу. "Деякі будуть повертатися додому, а деякі - в інші місця. Польща буде одним з таких місць", - сказав він.

Наразі у Польщі розміщені близько 5 тисяч американських військових.

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