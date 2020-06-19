Трамп вважає, що може програти на виборах у листопаді тільки через голосування поштою

"Він слабший, але апарат сильніше, тому що вони у розпачі", - зазначив Трамм

Президент США заявив, що вважає колишнього віце-президента Джо Байдена слабшою кандидатурою, ніж була Гіларі Клінтон у 2016 році.

Президент США Дональд Трамп припустив, що його ймовірність програти президентські вибори в листопаді 2020 року вище, якщо голосування пройде поштою, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Голосування поштою - це єдиний спосіб, яким я можу програти", - сказав Трамп в інтерв'ю The Washington Times.

"Тому що вони (демократи - ІФ) шахраюють, грабують і крадуть. Вони не посилають (бюлетені) в певні райони, переважно в республіканські райони", - додав він.

Президент США також заявив, що вважає колишнього віце-президента Джо Байдена слабшою кандидатурою, ніж була Гіларі Клінтон у 2016 році.

"Він слабший, але апарат сильніше, тому що вони (демократи - ІФ) у розпачі", - зазначив Трамп.

Нагадаємо, що Байден випереджає Трампа уже на 14%