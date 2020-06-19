Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Трамп вважає, що може програти на виборах у листопаді тільки через голосування поштою

"Він слабший, але апарат сильніше, тому що вони у розпачі", - зазначив Трамм
Президент США заявив, що вважає колишнього віце-президента Джо Байдена слабшою кандидатурою, ніж була Гіларі Клінтон у 2016 році.
Трамп вважає, що може програти на виборах у листопаді тільки через голосування поштою Фото: Brendan Smialowski / AFP / East News

Президент США Дональд Трамп припустив, що його ймовірність програти президентські вибори в листопаді 2020 року вище, якщо голосування пройде поштою, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Голосування поштою - це єдиний спосіб, яким я можу програти", - сказав Трамп в інтерв'ю The Washington Times.

"Тому що вони (демократи - ІФ) шахраюють, грабують і крадуть. Вони не посилають (бюлетені) в певні райони, переважно в республіканські райони", - додав він.

Президент США також заявив, що вважає колишнього віце-президента Джо Байдена слабшою кандидатурою, ніж була Гіларі Клінтон у 2016 році.

"Він слабший, але апарат сильніше, тому що вони (демократи - ІФ) у розпачі", - зазначив Трамп.

Нагадаємо, що Байден випереджає Трампа уже на 14%

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 06 2020 11:17
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Поствірусна дипломатія: як сучасні технології та карантин змінюють міжнародні відносини

Поствірусна дипломатія: як сучасні технології та карантин змінюють міжнародні відносини

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.