Трамп вважає, що може програти на виборах у листопаді тільки через голосування поштою
Президент США Дональд Трамп припустив, що його ймовірність програти президентські вибори в листопаді 2020 року вище, якщо голосування пройде поштою, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Голосування поштою - це єдиний спосіб, яким я можу програти", - сказав Трамп в інтерв'ю The Washington Times.
"Тому що вони (демократи - ІФ) шахраюють, грабують і крадуть. Вони не посилають (бюлетені) в певні райони, переважно в республіканські райони", - додав він.
Президент США також заявив, що вважає колишнього віце-президента Джо Байдена слабшою кандидатурою, ніж була Гіларі Клінтон у 2016 році.
"Він слабший, але апарат сильніше, тому що вони (демократи - ІФ) у розпачі", - зазначив Трамп.
Нагадаємо, що Байден випереджає Трампа уже на 14%
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