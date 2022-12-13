США відправили Україні першу партію обладнання для енергоінфраструктури

США надіслали Україні першу частину своєї допомоги в енергетичному обладнанні, на тлі нових атак по енергетичній структурі країни.

Про це повідомляє Reuters

Перший транш – це енергетичне обладнання на суму близько 13 мільйонів доларів, сказав один із чиновників. Він є частиною допомоги в розмірі 53 мільйонів доларів, оголошеної минулого місяця. Потреби Києва у трансформаторах та генераторах, суттєво зросли.

Інше джерело, знайоме з цією справою, повідомило, що цього тижня зі Штатів вилетять ще два літаки з обладнанням. Ще один американський чиновник повідомив агентству, що деяке обладнання вже вилетіло з військової бази США.

З жовтня росія здійснює широкомасштабні атаки на українську інфраструктуру електропередачі та теплопостачання, що, за словами Києва та союзників (і фактично) є навмисною кампанією з метою завдати шкоди цивільному населенню.

Нещодавні напади росії залишили мільйони людей у ​​темряві та без опалення серед мінусових температур.

Заступник міністра енергетики США Девід Терк зустрівся з представниками нафтогазових компаній минулого четверга, щоб вивчити шляхи підтримки енергетичної стійкості України. Відключення електроенергії стали частими, і уряд закликав населення економити енергію, зменшивши використання побутових приладів.

Наприкінці минулого місяця держсекретар США Ентоні Блінкен звинуватив президента рф путіна в тому, що він спеціально намагається залишити українців в холоді, підвищуючи ціни на енергоносії у всьому світі. Але намагання розділити західну коаліцію та змусити її покинути Україну не спрацює, запевнив Блінкен.

Раніше повідомлялось, що Швеція виділить додаткові 55 млн євро на відновлення України.