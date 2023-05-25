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ПОЛІТИКА

США відреагували на блокування росією "зернової угоди"

25 травня 2023, 13:31
США відреагували на блокування росією
Одеса. Зерно
росія продовжує блокувати вхідний флот на найбільший порт Південний, незважаючи на поновлення роботи "зернової ініціативи".

росія після численних погроз продовжує блокувати "зернову угоду". США вважають дії рф порушенням зобов'язань.

Про це повідомляє посол США в Україні Бріджет Брінк в Twitter.

Дипломатка зазначила, що після неодноразових погроз вийти з "чорноморської зернової ініціативи" росія відмовляється пропустити жоден з 28 кораблів до порту "Південний". Він є одним з трьох портів для експорту українського продовольства.

Брінк закликала росію розблокувати "зернову угоду" та відновити експорт української продукції.

"Це явне порушення її зобов’язань. росія повинна припинити перешкоджати діяльності цієї життєво необхідної ініціативи", - заявила посол.

Нагадаємо, 17 травня Україна, росія, Туреччина та ООН домовилися про продовження "зернової угоди" для експорту української продукції.

Проте 21 травня Міністерство інфраструктури України заявило, що росія продовжує блокувати угоду. Зокрема, рфне пропускає судна до порту "Південний". Причини блокування росіяни не називають.

СШАзернова угодарф тероризм

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