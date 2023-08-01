США візьмуть участь у саміті у Саудівській Аравії щодо України – Держдеп

При цьому Міллер відмовився оголосити список країн, які братимуть участь у майбутньому форумі.

Офіційні особи Сполучених Штатів візьмуть участь у міжнародному саміті щодо України, який відбудеться у Саудівській Аравії.



Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер.

"Я можу підтвердити, що там будуть офіційні американські особи. Я не готовий поки що говорити про те, хто саме поїде, але ви можете розраховувати, що скоро ми про це повідомимо", - заявив речник Держдепартаменту США.



Зазначимо, видання The Wall Street Journal з посиланням на дипломатів повідомило, що у Саудівській Аравії відбудеться саміт світу щодо ситуації в Україні. Як зазначалося, на саміт не запрошували рф. За даними видання, проведення саміту заплановано на 5 та 6 серпня.

Крім того, проведення такої зустрічі підтвердили у Чехії. Представник Міністерства закордонних справ Чехії Деніел Дрейк розповів, що Прага візьме участь у цьому саміті.

Очікується, що участь у заході візьмуть країни Заходу, а також країни, що розвиваються, включаючи Індію та Бразилію.