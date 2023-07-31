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ПОЛІТИКА

Близько 40 країн були запрошені взяти участь у зустрічі в Саудівській Аравії для обговорення української Формули миру

31 липня 2023, 21:22
Близько 40 країн були запрошені взяти участь у зустрічі в Саудівській Аравії для обговорення української Формули миру
Фото: з відкритих джерел
росія, як очікується, навряд чи долучиться до обговорення.

Європейський Союз очікує участі представників близько 40 держав на неформальній зустрічі в Саудівській Аравії наприкінці тижня, де обговорюватимуться шляхи досягнення миру в Україні.

Про це повідомляє Europa Press.

За даними джерел ЄС, на зустрічі в Саудівській Аравії країни будуть представлені на рівні радників з питань національної безпеки – так само, як і на попередній зустрічі в Копенгагені в червні. Також буде присутній представник Євросоюзу.

росія, як очікується, навряд чи долучиться до обговорення.

"Ця зустріч є можливістю для нових контактів з нашими глобальними партнерами і з Україною щодо української мирної формули з метою скликання Глобального мирного саміту", – підкреслили джерела Europa Press у Брюсселі.

Вони підтвердили підтримку Євросоюзом української Формули миру, включно зі скликанням відповідного саміту.

"Будь-яка ініціатива, спрямована на досягнення всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні, має ґрунтуватися на повазі до її незалежності, суверенітету і територіальної цілісності в межах її міжнародно визнаних кордонів", – додав співрозмовник видання.

Напередодні стало відомо, що у Саудівській Аравії відбудеться саміт у світі в Україні. Як зазначалося, на саміт не запрошували рф. За даними видання, проведення саміту заплановано на 5 та 6 серпня.

Учора проведення такої зустрічі підтвердили в Чехії. Представник чеського Міністерства закордонних справ Деніел Дрейк розповів, що його країна візьме участь у цьому саміті.

Окрім цього, очікується, що участь у заході візьмуть країни Заходу, а також країни, що розвиваються, включаючи Індію та Бразилію.

Саудівська Аравіяформула мирувійна в Україні

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