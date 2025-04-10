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ПОЛІТИКА

США візьмуть участь у зустрічі "Рамштайн" дистанційно

10 квітня 2025, 17:08
США візьмуть участь у зустрічі
wikimedia.org
США на засіданні "Рамштайн" представить міністр оборони Піт Гегсет.

США все-таки візьмуть участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України, відомої як формат "Рамштайн", яка відбудеться у Брюсселі 11 квітня.

Про це повідомляє AFP.

За інформацією видання, США на засіданні "Рамштайн" представить міністр оборони Піт Гегсет, однак зробить це дистанційно. 

"Міністр Гегсет планує взяти участь у засіданні UDCG (Контактної групи оборони - ред.) у п’ятницю, 11 квітня, у форматі відеозв’язку", - повідомив представник Пентагону агентству AFP на умовах анонімності.

Ця заява з’явилася після повідомлень про можливий бойкот зустрічі з боку Гегсета. Як до, так і після свого призначення міністром оборони, він неодноразово заявляв, що, на його думку, гроші, які США витрачають на підтримку України, здебільшого йдуть на вітер.

Нагадаємо, що зустріч Контактної групи з питань оборони України, більш відома як формат "Рамштайн", є регулярною нарадою представників оборонних відомств західних країн, створеною після вторгнення росії у 2022 році для координації військової допомоги Україні.

Раніше повідомлялось, що глава Пентагону Піт Гегсет не відвідає зустрічі представників 50 країн для координації військової підтримки України (у форматі "Рамштайн"), яка планується на 11 квітня у Брюсселі. І коаліція вперше збереться без участі Міністра оборони США.

Крім того, повідомлялося, що Пентагон навіть навряд чи відправить якихось високопоставлених представників, які зазвичай приєднуються до міністра в таких поїздках.

СШАвійнаРамштайнПіт Гегсет

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