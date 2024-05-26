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США візьмуть участь в українському Саміті миру – Reuters

26 травня 2024, 20:52
США візьмуть участь в українському Саміті миру – Reuters
Shutterstock
Сьогодні неназваний американський чиновник заявив, що Сполучені штати візьмуть участь в українському Саміті миру.

Про те він відмовився уточнити, хто саме поїде на Саміт і на якому рівні буде представництво США, повідомляє Reuters.

Чи буде брати участь у саміті президент США Джо Байден і представник Китаю, країни, яка продовжує підтримувати тісні зв’язки з росією, залишається незрозумілим, пише агенція. 

Президент України Володимир Зеленський звернувся до президента США Джо Байдена і лідера Китаю Сі Цзіньпіна з проханням взяти участь у його мирному саміті, оскільки Україна намагається відбити невпинні атаки росії під час її 27-місячного вторгнення.

Київ сподівається прийняти якомога більше країн на переговорах під керівництвом Києва в Швейцарії наступного місяця, спрямованих на об’єднання світової думки щодо того, як зупинити війну, і посилення тиску на президента рф Володимира путіна, якого не запросили.

Останньою країною, яка підтвердила участь у Саміті миру була Австрія. Днями канцлер підтвердив свою участь у Саміті миру.

 

СШАучастьсаміт миру

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