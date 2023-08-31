США вперше надасть Тайваню військову допомогу за спецпрограмою

Держдеп вперше схвалили надання Тайваню прямої військової допомоги на суму $80 млн в рамках програми зовнішнього військового фінансування.

Програма призначена для допомоги урядам суверенних незалежних держав.

Про це повідомляє AP.

Державний департамент США повідомив Конгрес про передачу Тайваню зброї та військового обладнання за програмою FMF зазначивши, що вони будуть використані для зміцнення можливостей самооборони Тайваню та підвищення його обізнаності про ситуацію і небезпеки в морі.

Попередні продажі американського озброєння острову були схвалені на підставі інших дозволів.

Офіційні особи в США заявили, що військова допомога Тайваню за програмою FMF не є зміною політики Вашингтона.

На сайті Агентства зі співробітництва у сфері безпеки та оборони США зазначено, що ця програма застосовується для продажів зброї країнам-партнерам і обмеженій кількості країн, що можна вважати непрямим визнанням Тайваню "нацією" чи "країною", а не провінцією Китаю.

В МЗС Тайваню подякували Вашингтону за схвалення військової допомоги за програмою FMF.

"Тайбей вдячний уряду Сполучених Штатів за продовження виконання зобов’язань щодо безпеки Тайваню і підкреслив, що США та країни-однодумці продовжують наполягати на тому, що мир і стабільність у Тайванській протоці є невід’ємними елементами регіональної та глобальної безпеки і процвітання", - сказав прессекретар тайванського відомства Джефф Лю.

Китай же рішуче виступає проти будь-яких формулювань, що можуть вказувати на статус Тайваню як держави, різко засудили такий крок адміністрації президента Байдена.

"Рішення американської сторони серйозно порушує принцип одного Китаю, підриває його суверенітет та інтереси безпеки і завдає шкоди миру та стабільності в Тайванській протоці", - заявив речник МЗС Китаю Ван Веньбінь.