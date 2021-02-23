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США вперше розмістили у Норвегії стратегічні бомбардувальники

Літаки, які зазвичай базуються на авіабазі у штаті Техас, прибули до Норвегії у понеділок
Американські надзвукові стратегічні бомбардувальники В-1В Lancer вперше прибули до Норвегії для тривалого розміщення і проведення навчальних місій.
США вперше розмістили у Норвегії стратегічні бомбардувальники Фото: youtube.com

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті командування Військово-повітряних сил США в Європі та Африці.

Літаки, які зазвичай базуються на авіабазі у штаті Техас, прибули до Норвегії у понеділок. На початку на норвезьку базу Ерланд прибули понад американських 200 військовослужбовців, які будуть підтримувати поточну місію.

Фото: Європейська правда

"Поточні планові бомбардувальні місії демонструють здатність ВПС підтримувати готовність та підтримувати наших союзників та партнерів незалежно від будь-яких зовнішніх викликів. Ці місії також забезпечують навчання, необхідне для реагування на будь-яку потенційну кризу чи виклик у всьому світі", - йдеться у заяві.

У заяві не вказується, скільки літаків прибули до Норвегії, але ЗМІ раніше повідомляли, що очікується група у складі чотирьох стратегічних бомбардувальників B-1B Lancer. Також не зазначено, як довго літаки пробудуть у Норвегії.

ВПС США минулого року оприлюднили нову арктичну оборонну стратегію, спрямовану на посилення своєї присутності в регіоні та протидію загрозам з боку Росії та Китаю.

Фото: Європейська правда

Нещодавні місії були або організовані з Великої Британії, де бомбардувальники зазвичай розміщуються під час навчань в Європі, або вони здійснювали безпосадкові перельоти між США та Північним регіоном.

У розпал "холодної війни" стратегічні бомбардувальники часто перетинали регіон. Бомбардувальники, такі як B-52 і F-111, базувались у Британії, але їм не було дозволено використовувати норвезькі авіаційні бази навіть для навчань, оскільки уряд в Осло заборонив союзним літакам, здатним до ядерних операцій, використовувати свою територію.

Раніше бомбардувальники B-1 могли нести ядерну зброю, але з середини 90-х їх модернізували виключно для звичайних місій.

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23 02 2021 16:10
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