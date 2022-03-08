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США впровадили санкції проти Кабаєвої, російських олігархів та херсонських колаборантів
Міністерство фінансів США розширило санкції проти росії та включив до списків Аліну Кабаєву, кілька російських олігархів, а також "голів" кількох окупованих українських міст, призначених на ці посади владою рф.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
Загалом у списку санкцій опинилися 13 осіб. Серед них власник Магнітогорського металургійного комбінату Віктор Рашніков, засновник "Єврохіму" та СУЕК Андрій Мельниченко, колишній співвласник Трубної металургійної компанії Дмитро Пумп'янський, призначені росією "голова та заступник голови" окупаційної адміністрацій Херсонської області володимир сальдо і кирило стремоусов та "мер" Маріуполя констянтин іващенко, а також співвласник аеропорту "Шереметьєво" Олександр Пономаренко.
Крім того, за інформацією Держдеп США запроваджує візові санкції щодо 893 російських офіційних осіб, включаючи членів ради федерації та військових, а також проти 31 офіційної особи третіх країн за підтримку анексії Криму.
Як повідомляв iPress.ua, в ЄС 1 серпня набуло чинності ембарго на імпорт вугілля з росії - такий захід включили в п'ятий пакет санкцій, ухвалений ще 7 квітня 2022 року.
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03 08 2022 08:49 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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