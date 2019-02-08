США впроваджує нові санкцій проти Росії через отруєння Скрипаля
У 2018-му адміністрація Трампа ввела перший пакет санкцій у справі отруєння в Солсбері.
Закон передбачав запровадження другого пакету санкцій, якщо виявиться неможливим встановити, що відповідна держава припинила використання хімічної зброї.
Американські спецслужби не знайшли такого підтвердження щодо Росії.
Державний департамент і міністерство фінансів США підготували пакет санкцій ще кінці березня, однак Трамп загальмував процес введення другого раунду санкцій, йдеться в Politico.
На початку цього тижня лідери комітету з іноземних справ Палати представників США демократ Еліот Енгель і республіканець Майкл Маккол закликали Трампа у листі запровадити другий пакет санкцій проти Росії.
Нагадаємо, що детективи, які керують розслідуванням отруєння екс-офіцера ГРУ РФ Сергія Скрипаля і його доньки Юлії, підозрюють Росії у причетності до ще 2 вбивств на території Британії.
На початку вересня 2018 року британська поліція показала фото громадян РФ, підозрюваних в отруєнні родини колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля. Слідство озвучило їхні імена – Олександр Петров та Руслан Боширов. Тоді у Великій Британії підкреслили, що чоловіки могли використовувати псевдоніми.
Згодом Петров і Боширов дали інтерв'ю телеканалу Russia Today. Вони сказали, що не є співробітниками ГРУ і не причетні до нападу на Скрипалів. За їхніми словами, вони приїхали в Лондон з туристичною метою, щоб "відірватися" в Лондоні і подивитися собор в Солсбері.
У вересні журналісти Bellingcat та The Insider з'ясували, що одного з підозрюваних в отруєнні Скрипалів, який називав себе Русланом Бошировим, насправді звати Анатолій Чепіга. Він – полковник ГРУ. Іншого підозрюваного, відомого як Олександр Петров, насправді звати Олександр Мішкін. За даними видання, він – військовий лікар, який брав участь у спецопераціях в Україні, у Придністров'ї і країнах Західної Європи.
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