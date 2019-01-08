Трамп пообіцяв ввести нові мита проти Китаю

"США з нетерпінням чекають продовження нашого позитивного діалогу з КНР щодо всеосяжної торговельної угоди"

Президент США Дональд Трамп у четвер пообіцяв ввести нові 10% мита на імпортовані з Китаю товари вартістю $ 300 млрд на рік.

"У ході переговорів (з Китаєм - ІФ) США почнуть 1 вересня вводити невеликі додаткові мита в 10% на решту товарів, що надходять з Китаю до нашої країни, вартістю $ 300 млрд", - написав Трамп у Твіттері, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Водночас президент заявив, що "США з нетерпінням чекають продовження нашого позитивного діалогу з КНР щодо всеосяжної торговельної угоди".

Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп і китайський лідер Сі Цзіньпін домовилися відновити торговий діалог, незважаючи на недавню ескалацію економічних суперечок, що загрожують стабільності всій світовій системі.