CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПрезидент США Дональд Трамп у четвер пообіцяв ввести нові 10% мита на імпортовані з Китаю товари вартістю $ 300 млрд на рік.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Трамп пообіцяв ввести нові мита проти Китаю
"США з нетерпінням чекають продовження нашого позитивного діалогу з КНР щодо всеосяжної торговельної угоди"
Фото: apnews.com
"У ході переговорів (з Китаєм - ІФ) США почнуть 1 вересня вводити невеликі додаткові мита в 10% на решту товарів, що надходять з Китаю до нашої країни, вартістю $ 300 млрд", - написав Трамп у Твіттері, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Водночас президент заявив, що "США з нетерпінням чекають продовження нашого позитивного діалогу з КНР щодо всеосяжної торговельної угоди".
Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп і китайський лідер Сі Цзіньпін домовилися відновити торговий діалог, незважаючи на недавню ескалацію економічних суперечок, що загрожують стабільності всій світовій системі.
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