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ПОЛІТИКА

США вважають, що безпілотник, який вбив солдатів, був іранського виробництва

01 лютого 2024, 19:12
США вважають, що безпілотник, який вбив солдатів, був іранського виробництва
Фото: defense.gov
Вашингтон схвалив плани ударів у відповідь.

Сполучені Штати Америки (США) вважають, що беспілотник, який 28 січня вдарив по базі в Йорданії, що привело до загибелі трьох та поранення понад сорока американських військових, був іранського виробництва. 

Про це повідомляє CBS News.

За словами чотирьох американських чиновників у бесіді з агентством зазначається, що Вашингтон таким чином поклав відповідальність за дану атаку на Близькому Сході на бойовиків, яких підтримує Тегеран, та на Іран зокрема враховуючи його допомогу угрупованню.

Хоча модель дрона наразі публічно не розкривається, початкові ознаки свідчили про те, що він, ймовірно, був іранським. Зазначається, що офіційна оцінка була зроблена лише нещодавно після виявлення фрагментів безпілотника.

Сьогодні, 1 лютого, на CBS News з'явилася інформація від офіційних осіб США про те, що Вашингтон схвалив плани багатоденних ударів в Іраку та Сирії по численних цілях, включаючи іранський персонал і об'єкти.

У матеріалі не надається подробиць про те, що означало схвалення Штатами "графіку ударів". Разом з тим у пресі вказується, що американська сторона знає про спосіб покарати підтримуваних Іраном бойовиків, не спровокувавши ширшу війну на Близькому Сході.

Нагадаємо, 28 січня на північному сході Йорданії біля кордону з Сирією безпілотник атакував американську військову базу "Вежа 22". За даними Пентагону, внаслідок цієї атаки поранень зазнали понад 40 американських солдатів.

СШАІран

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