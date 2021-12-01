БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИСполучені Штати Америки (США) запровадили нові мита на запчастини для авіапромисловості і алкогольні напої з Німеччини і Франції.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
США ввели нові мита на товари з Німеччини та Франції
Мита починають діяти з 12 січня
Фото: з вільних джерел
Запроваджується додатковий 15-відсотковий тариф на частини літальних апаратів, включаючи фюзеляжі і вузли для крил, і мито в розмірі 25% на деякі вина, повідомляє "РБК-Україна".
Раніше стало відомо, що переговори між Вашингтоном та Брюсселем щодо субсидій європейському Airbus та його американському конкуренту Boeing зупинилися в останні тижні адміністрації Дональда Трампа.
Європейські політики заявили, що будуть обговорювати це з новообраним президентом США Джо Байденом.
Нагадаємо, що ЄС готується скасувати мита на імпорт окремих товарів зі США
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12 01 2021 13:23 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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