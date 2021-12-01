Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

США ввели нові мита на товари з Німеччини та Франції

Мита починають діяти з 12 січня
Сполучені Штати Америки (США) запровадили нові мита на запчастини для авіапромисловості і алкогольні напої з Німеччини і Франції.
США ввели нові мита на товари з Німеччини та Франції Фото: з вільних джерел

Запроваджується додатковий 15-відсотковий тариф на частини літальних апаратів, включаючи фюзеляжі і вузли для крил, і мито в розмірі 25% на деякі вина, повідомляє "РБК-Україна".

Раніше стало відомо, що переговори між Вашингтоном та Брюсселем щодо субсидій європейському Airbus та його американському конкуренту Boeing зупинилися в останні тижні адміністрації Дональда Трампа.

Європейські політики заявили, що будуть обговорювати це з новообраним президентом США Джо Байденом.

Нагадаємо, що ЄС готується скасувати мита на імпорт окремих товарів зі США

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 01 2021 13:23
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Долар падає і це ще не кінець: що відбувається та як це вплине на курс

Долар падає і це ще не кінець: що відбувається та як це вплине на курс

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.