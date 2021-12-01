США ввели нові мита на товари з Німеччини та Франції

Сполучені Штати Америки (США) запровадили нові мита на запчастини для авіапромисловості і алкогольні напої з Німеччини і Франції.

Запроваджується додатковий 15-відсотковий тариф на частини літальних апаратів, включаючи фюзеляжі і вузли для крил, і мито в розмірі 25% на деякі вина, повідомляє "РБК-Україна".

Раніше стало відомо, що переговори між Вашингтоном та Брюсселем щодо субсидій європейському Airbus та його американському конкуренту Boeing зупинилися в останні тижні адміністрації Дональда Трампа.

Європейські політики заявили, що будуть обговорювати це з новообраним президентом США Джо Байденом.

Нагадаємо, що ЄС готується скасувати мита на імпорт окремих товарів зі США