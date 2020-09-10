США ввели санкції проти фінансового сектора Ірану
США оголосив про введення санкцій проти вісімнадцяти великих банківських установ, які обслуговують фінансові операції режиму в Ірані.
Джерело: Міністерство фінансів США, повідомляє "Українська правда"
Дослівно: "Міністр фінансів після консультацій з державним секретарем запровадив санкції проти фінансового сектору іранської економіки".
Деталі: Міністр фінансів США Стівен Мнучин у цьому зв'язку підкреслив, що Сполучені Штати продовжать вводити санкції, "допоки Іран не припинить підтримку терористичної діяльності та не покладе край своїй ядерній програмі".
Водночас у Вашингтоні не стали вводити обмежень проти гуманітарних операцій, спрямованих на підтримку іранського народу.
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