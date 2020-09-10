США ввели санкції проти фінансового сектора Ірану

Водночас у Вашингтоні не стали вводити обмежень проти гуманітарних операцій, спрямованих на підтримку іранського народу

Міністр фінансів США Стівен Мнучин у цьому зв'язку підкреслив, що Сполучені Штати продовжать вводити санкції, "допоки Іран не припинить підтримку терористичної діяльності та не покладе край своїй ядерній програмі".

США оголосив про введення санкцій проти вісімнадцяти великих банківських установ, які обслуговують фінансові операції режиму в Ірані.

Джерело: Міністерство фінансів США, повідомляє "Українська правда"

Дослівно: "Міністр фінансів після консультацій з державним секретарем запровадив санкції проти фінансового сектору іранської економіки".

Деталі: Міністр фінансів США Стівен Мнучин у цьому зв'язку підкреслив, що Сполучені Штати продовжать вводити санкції, "допоки Іран не припинить підтримку терористичної діяльності та не покладе край своїй ядерній програмі".

Водночас у Вашингтоні не стали вводити обмежень проти гуманітарних операцій, спрямованих на підтримку іранського народу.

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