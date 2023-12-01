США ввели санкції проти компаній і суден, які незаконно продавали нафту рф

Уряд США оголосив про запровадження санкцій проти 3-ьох компаній з різних країн і 3-ьох суден, які брали участь у схемах продажу російської нафти дорожчим за $60.

Про це повідомили в Офісі контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США, передає Укрінформ.

"Сьогодні OFAC вводить санкції проти трьох організацій та визначає як заблоковану власність три судна, які користувалися послугами Price Cap Coalition та водночас перевозили російську сиру нафту вище узгодженої коаліцією максимальної ціни",- йдеться в повідомленні.

У відомстві нагадали, що міжнародне обмеження цін на сиру нафту з росії набуло чинності рік тому з лімітом в $60 за барель.

"Судна NS Champion, Viktor Bakaev і HS Atlantica перевозили російську сиру нафту марки Urals за ціною понад 70 доларів за барель після того, як набуло чинності обмеження цін на сиру нафту",- уточнили там.

В офісі додали, що ці судна користувалися послугами США під час транспортування сирої нафти російського походження і за порушення вони були внесені до "чорного списку".

Санкції ввели проти компаній Sterling Shipping Incorporated і Streymoy Shipping Limited, що знаходяться в Об’єднаних Арабських Еміратах і ліберійської компанії HS Atlantica Limited. Вони зареєстровані власники цих трьох суден, які перевозили російську нафту.

До коаліції країн Price Cap Coalition входять США та інші країни G7, а також члени ЄС і Австралія. Усі вони погодилися заборонити імпорт сирої нафти і нафтопродуктів російського походження вище цінового ліміту.

Раніше стало відомо, що грецькі власники нафтових танкерів почали скорочувати перевезення російської нафти, що може порушити її поставки через погрози США.