США ввели санкції проти компаній і танкерів, які перевозили російську нафту

Сьогодні Міністерство фінансів США оголосило про санкції проти 3-ьох юросіб і заблокувало 3 нафтові танкери, які перевозили російську нафту, порушуючи встановлену "стелю цін" в $60 за барель.

Про це пише прес-служба Мінфіну США.

Нові санкції США стосуються 3ьох зареєстрованих в Об’єднаних Арабських Еміратах компаній: Kazan Shipping, Progress Shipping і Gallion Navigation, які володіють танкерами "Казань", "Ліговський проспект" і NS Century.

Ці танкери перевозили російську нафту за ціною більше $60 за барель після того, як стеля ціни набула чинності, причому вони користувались послугами компаній зі США.

"США продовжать накладати обмеження на компанії та судна, які сприяють ухиленню від цінової стелі на російську нафту", - заявив заступник міністра фінансів США Воллі Адейемо.

Цьогорічне зростання світових цін на нафту призвело до того, що значна частина нафти з росії торгується за вищою ніж $60 ціною, що фактично нівелює ефект західних санкцій.

В санкційні списки також потрапили:

ТЗОВ Абс Електротехніка;

ТЗОВ Аксет Автоматизація;

ТЗОВ Аксет Електро;

ТЗОВ Домініон Нікольський;

ТЗОВ Домініон Тверська Ярославська;

АТ ВНДІР;

АО АБС ЗЕІМ Автоматизація;

ТЗОВ МОСЕН ЕССЕТ Менеджмент;

АО ВНИИР Гідроелектроавтоматика;

ТЗОВ ВНИИР ПРОМЕЛЕКТРО;

ТЗОВ ВНИИР ТРАНССТРОЙ.

Також США запровадили санкції проти громадян Сербії, Північної Македонії, Боснії і Герцеговини, Чорногорії.

Окремо Вашингтон запровадив санкції проти ще 3ьохтрьох танкерів під прапором Ліберії за порушення цінової стелі на нафту.

Ми вже писали, що в грудні 2022 року набули чинності обмеження цін країн Європейського Союзу на російську нафту морського походження, тоді було ухвалено рішення встановити граничну ціну на нафту з рф на рівні $60 за барель.