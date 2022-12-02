ЄС та G7 введуть стелю цін на російську нафту та заборонять її імпорт морем

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про введення обмеження на морський імпорт російської сирої нафти, яке країни ЄС та його партнери по G7 будуть застосовувати з 5 грудня поточного року

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про введення обмеження на морський імпорт російської сирої нафти, яке країни ЄС та його партнери по G7 будуть застосовувати з 5 грудня поточного року. Про це вона повідомила у твітері.

"Погодження на рівні ЄС граничного показника на ціну нафти, що скоординовано з G7 та іншими (партнерами), суттєво скоротить надходження росії. Це допоможе нам стабілізувати глобальні енергетичні ціни, принесе користь економікам, що розвиваються, по усьому світові", - зазначила Урсула фон дер Ляєн.

Вона нагадала, що ЄС та інші партнери по G7 вводять повну заборону на морський імпорт російської нафти з 5-го грудня.

"Ми маємо забезпечити, щоб нові країни, та країни що розвиваються, продовжували мати доступ до певної частини російської сирої нафти за обмеженою ціною. Сьогодні Європейський Союз, G7 та інші глобальні партнери погодилися ввести глобальне цінове обмеження на морський імпорт сирої нафти з росії", - повідомила президентка Єврокомісії.

За її словами, таке обмеження ціни має три мети. Перша – це посилення ефекту санкцій ЄС. Друга – зменшити надалі доходи росії. По-третє, це дозволить надалі стабілізувати глобальний енергетичний ринок, тому що дозволить певній частині морських поставок російської сирої нафти проходити торговельні та брокерські операції, та транспортуватися операторами ЄС в треті країни, якщо ця нафта продається за ціною, що є нижчою за встановлене обмеження.

"Тож, таке цінове обмеження принесе пряму користь новим економікам, та економікам, що розвиваються. Воно буде уточнювати з часом, тож ми зможемо реагувати на розвиток ринкової ситуації. Разом з нашими партнерами ми постаємо об’єднаними та твердими в нашій опозиції цій звірській російської війни", - наголосила Урсула фон дер Ляєн.