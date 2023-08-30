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ПОЛІТИКА

США ввели санкції проти понад 120 російських бізнес-джетів

30 серпня 2023, 17:21
США ввели санкції проти понад 120 російських бізнес-джетів
Фото: з вільного доступу
Під обмеження потрапив 121 літак.

Сполучені Штати Америки ввели санкції проти російських компаній, які займаються бізнес-перевезеннями. 

Про це заявило Міністерство торгівлі США, повідомляє Moscow Times.

Які літаки потрапили під санкції

  • Три бізнес-джети Gulfstream Aerospace G450;
  • Один Airbus A320 авіакомпанії "Меридіан";
  • Два Gulfstream - G550 і G650 "Північно-Заходу";
  • Один джет G650 і Boeing 737 Premier Avia;
  • Airbus A319 компанії RusJet.
  • У яких країнах помічали ці літаки

Видання з посиланням на сервіс Flightradar повідомляє, що з дев'яти бізнес-джетів, які потрапили під санкції, тільки два літаки "Меридіана" продовжують виконувати рейси росією, а також у Туреччину та Азербайджан.

Ще один Gulfstream не літав із вересня минулого року, а інший - із червня 2023-го. Літаки інших операторів нещодавно припинили польоти.

Також Мінторг США додав до переліку нові літаки російських магістральних авіакомпаній. Йдеться про ще 117 літаків, їх експлуатують наступні авіакомпанії:

  • "Аерофлот";
  • "Победа";
  • S7 Airlines;
  • Norwind;
  • Nordstar;
  • "Уральські авіалінії";
  • Utair;
  • "Ямал";
  • Smartavia.

Загалом у списку санкцій Мінторгу США тепер значаться 297 літаків російських компаній, включно з двома бізнес-джетами олігарха Романа Абрамовича.

Також уточнюють, що в разі виявлення польотів за кордон на підсанкційних повітряних суднах американське законодавство наділяє правоохоронні органи США правом у судовому порядку конфіскувати літаки.

Нещодавно Сполучені Штати Америки ввели нові обмеження проти росії. Під санкції потрапили 11 фізичних осіб і дитячий табір "Артек".

СШАсанкціі проти росіїбізнес-джети

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