США ввели санкції проти понад 120 російських бізнес-джетів

Під обмеження потрапив 121 літак.

Сполучені Штати Америки ввели санкції проти російських компаній, які займаються бізнес-перевезеннями.

Про це заявило Міністерство торгівлі США, повідомляє Moscow Times.

Які літаки потрапили під санкції

Три бізнес-джети Gulfstream Aerospace G450;

Один Airbus A320 авіакомпанії "Меридіан";

Два Gulfstream - G550 і G650 "Північно-Заходу";

Один джет G650 і Boeing 737 Premier Avia;

Airbus A319 компанії RusJet.

У яких країнах помічали ці літаки

Видання з посиланням на сервіс Flightradar повідомляє, що з дев'яти бізнес-джетів, які потрапили під санкції, тільки два літаки "Меридіана" продовжують виконувати рейси росією, а також у Туреччину та Азербайджан.

Ще один Gulfstream не літав із вересня минулого року, а інший - із червня 2023-го. Літаки інших операторів нещодавно припинили польоти.

Також Мінторг США додав до переліку нові літаки російських магістральних авіакомпаній. Йдеться про ще 117 літаків, їх експлуатують наступні авіакомпанії:

"Аерофлот";

"Победа";

S7 Airlines;

Norwind;

Nordstar;

"Уральські авіалінії";

Utair;

"Ямал";

Smartavia.

Загалом у списку санкцій Мінторгу США тепер значаться 297 літаків російських компаній, включно з двома бізнес-джетами олігарха Романа Абрамовича.

Також уточнюють, що в разі виявлення польотів за кордон на підсанкційних повітряних суднах американське законодавство наділяє правоохоронні органи США правом у судовому порядку конфіскувати літаки.

Нещодавно Сполучені Штати Америки ввели нові обмеження проти росії. Під санкції потрапили 11 фізичних осіб і дитячий табір "Артек".