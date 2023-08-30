США ввели санкції проти понад 120 російських бізнес-джетів
Сполучені Штати Америки ввели санкції проти російських компаній, які займаються бізнес-перевезеннями.
Про це заявило Міністерство торгівлі США, повідомляє Moscow Times.
Які літаки потрапили під санкції
- Три бізнес-джети Gulfstream Aerospace G450;
- Один Airbus A320 авіакомпанії "Меридіан";
- Два Gulfstream - G550 і G650 "Північно-Заходу";
- Один джет G650 і Boeing 737 Premier Avia;
- Airbus A319 компанії RusJet.
- У яких країнах помічали ці літаки
Видання з посиланням на сервіс Flightradar повідомляє, що з дев'яти бізнес-джетів, які потрапили під санкції, тільки два літаки "Меридіана" продовжують виконувати рейси росією, а також у Туреччину та Азербайджан.
Ще один Gulfstream не літав із вересня минулого року, а інший - із червня 2023-го. Літаки інших операторів нещодавно припинили польоти.
Також Мінторг США додав до переліку нові літаки російських магістральних авіакомпаній. Йдеться про ще 117 літаків, їх експлуатують наступні авіакомпанії:
- "Аерофлот";
- "Победа";
- S7 Airlines;
- Norwind;
- Nordstar;
- "Уральські авіалінії";
- Utair;
- "Ямал";
- Smartavia.
Загалом у списку санкцій Мінторгу США тепер значаться 297 літаків російських компаній, включно з двома бізнес-джетами олігарха Романа Абрамовича.
Також уточнюють, що в разі виявлення польотів за кордон на підсанкційних повітряних суднах американське законодавство наділяє правоохоронні органи США правом у судовому порядку конфіскувати літаки.
Нещодавно Сполучені Штати Америки ввели нові обмеження проти росії. Під санкції потрапили 11 фізичних осіб і дитячий табір "Артек".