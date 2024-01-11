США ввели санкції проти військового полігону і трьох російських літаків

Сьогодні США ввели нові санкції проти росії, під які попали Ашулукський полігон і Володимирський перспективний військово-дослідний комплекс.

Про це Міністерство фінансів США написало на сайті.

Крім того, санкції ввели проти генерального директора ВАТ Державна авіакомпанія 224-й окремий авіаційний загін Володимира Міхейчика.

Ашулукський полігон розташований в Астраханській області на схід від залізничної станції Ашулук, на кордоні з Казахстаном і призначений для випробування зенітно-ракетних озброєнь військ протиповітряної оборони і проведення військових навчань із застосуванням цієї зброї.

Крім того, США ввели обмеження проти генерального директора ВАТ Державна авіакомпанія 224-й окремий авіаційний загін Володимира Міхейчика.

224-й окремий авіаційний загін є дочірньою структурою Міноборони росії. Авіакомпанія забезпечує транспортні авіаційні перевезення в інтересах державних структур, а також виконує нерегулярні вантажні комерційні перевезення в Росії і за кордоном.

Крім того, США ввели санкції проти трьох російських важких військово-транспортних літаків Іл-76МД.

У вигляді обмежень в грудні США підписали указ про штрафи для фінансових установ, які допомагають росії обходити санкції.