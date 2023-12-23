США підписали указ про штрафи для фінансових установ, які допомагають росії обходити санкції

Передусім це стосується бізнес у Об’єднаних Арабських Еміратах, Туреччині та Китаї.

Президент США Джо Байден у п’ятницю підписав указ, який передбачає штрафи для фінансових установ, які допомагають росії обходити санкції.

Про це повідомляє Reuters.

Указ також дає Вашингтону можливість розширити заборону на імпорт деяких російських товарів, таких як морепродукти та діаманти.

"Ми надсилаємо чітке повідомлення: будь-хто, хто підтримує незаконні військові дії росії, ризикує втратити доступ до фінансової системи США", — йдеться у заяві радника з національної безпеки Джейка Саллівана.

У заходах уточнюється, що США можуть націлюватися на фінансові установи, які беруть участь у транзакціях від імені тих, хто потрапив під санкції США або пов’язаний з військово-промисловою базою росії, включаючи продаж певних критично важливих товарів.

Як повідомили виданню джерела, цей наказ видано у координації із союзниками.

Сполучені Штати неодноразово застерігали компанії від обходу санкцій США, накладених на росію, і вже попередили фірми у Об’єднаних Арабських Еміратах, Туреччині та Китаї, яких звинувачують в допомозі Москві уникнути обмежень.

Високопоставлені чиновники США також відвідали Туреччину, ОАЕ та інші країни, щоб попередити, що компанії можуть втратити доступ до ринків G7, якщо вестимуть справи з компаніями, які підпадають під обмеження США.

Представник казначейства сказав, що Вашингтон висловив свою стурбованість урядам у всьому світі, додавши, що США вимагають більш ретельного контролю за фінансовими установами, які можуть сприяти транзакціям із закупівлі росією військово-промислових ресурсів.

Новий порядок дає Вашингтону та його союзникам інструменти для боротьби із мережами, які москва намагалася створити, щоб обійти санкції за допомогою підставних компаній, а також "свідомих і мимовільних фінансових посередників".

"Ми наклали санкції на низку цих компаній, які ми знайшли, але, зрештою, гальмівною точкою для цих компаній і здатності росії продовжувати намагатися обійти наші санкції є фінансова система. Цей інструмент дозволяє нам націлитися на ці установи та надати їм дуже суворий вибір", — сказав чиновник.

Положення набувають чинності негайно.

Посадовці зауважили, що їм не відомо про жодні американські чи європейські інституції, які порушували б наказ, зазначивши, що більшість американських і європейських фірм вже суттєво скоротили свій бізнес з росією.

Брайан О'Тул, колишній чиновник Міністерства фінансів, який зараз працює в аналітичному центрі Atlantic Council, вважає, що виконавчий указ дозволить адміністрації Байдена використовувати вторинні санкції в більш деталізований спосіб.

"Це схоже на санкції в іранському стилі", — сказав він.

Виконавчий указ також дасть Вашингтону можливість заборонити продукти, які походять з росії, але були перероблені за межами країни, включаючи алмази та морепродукти, повідомили в Білому домі.

Раніше повідомлялось, що Байден ввів санкції проти банків, які допомагають росії купувати товари військового значення.