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США ввели санкції проти чотирьох агентів ФСБ

18 серпня 2023, 13:17
США ввели санкції проти чотирьох агентів ФСБ
Фото:ukrinform.ua
Держдеп США вніс до санкційного списку чотирьох співробітників Федеральної служби безпеки росії, причетних до отруєння опозиціонера Алексія Навального 3 роки тому.

Про це Міністерства фінансів США написало на сайті.

Згідно із законом Магнітського про притягнення до відповідальності за порушення прав людини США внесли до санкційного списку агентів ФСБ Алексія Александрова, Костянтина Кудрявцева, Івана Осипова і Володимира Паняєва.

Кудрявцев входив до групи, причетної до отруєння Навального. Він також брав участь у стеженні за російським опозиційним політиком Володимиром Кара-Мурзою. Осипова називають одним із головних виконавців отруєння Навального. Паняєв декілька разів стежив за Навальним перед отруєнням, повідомили в американському відомстві. 

"Ми також запроваджуємо візові обмеження щодо Александрова, Кудрявцева, Осипова та Паняєва за їхню причетність до грубого порушення прав людини", – заявили в Мінфін США.

Ці особи і їхні найближчі родичі не мають права на в’їзд до США, а все їхнє майно та власність на території США або у володінні чи під контролем громадян США заблоковане.

В 2021 році Міністерство фінансів США запровадило санкції щодо 9-ти росіян та 2-ох російських організацій, причетних до отруєння Навального чи російської програми хімічної зброї.

Нагадаємо, на початку серпня Європейський Союз засудив вирок Навальному.
СШАсанкціїФСБНавальний

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