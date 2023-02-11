США ввели санкції щодо кількох болгарських чиновників

Двох колишніх керівників відомств фінансів та енергетики Болгарії включили до списку санкцій держдепартаменту США.

Двох колишніх керівників відомств фінансів та енергетики Болгарії включили до списку санкцій держдепартаменту США.До санкційного списку американського уряду включили ексміністра фінансів Владислава Горанова та ексміністра енергетики Румена Овчарова, а також колишнього виконавчого директора АЕС "Козлодуй" Івана Генова, колишнього члена ради директорів АЕС "Козлодуй" Олександр Ніколов і голову болгарського руху "Русофіли" Микола Малінов, йдеться в інформагентсгентстві “Інтерфакс” з посиланням на Болгарське національне телебачення.

Санкції щодо цих осіб застосовуються на підставі американського закону Магнітського про відповідальність за порушення прав людини, під дію якого підпадають особи, які причетні до серйозних порушень прав людини та корупції у всьому світі, зазначає Болгарське телебачення.