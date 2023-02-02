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ПОЛІТИКА

США виділять $135 млн на відновлення економіки України та Молдови

02 лютого 2023, 12:41
США виділять $135 млн на відновлення економіки України та Молдови
допомога
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) виділить 135 мільйонів доларів на відновлення економіки України та Молдови.

Про це йдеться у пресрелізі USAID.

Крім того, 18 мільйонів доларів із єдиного траншу спрямують на "підтримку громадянського суспільства та незалежних ЗМІ в росії".

Гроші виділять із ліквідованого американсько-російського інвестиційного фонду (US Russia Investment Fund, TUSRIF).

"Завдяки цим коштам партнерський фонд USAID зможе підтримати стійкий приватний сектор, який створить робочі місця та допоможе відродити сільське господарство і промисловість. Ця підтримка також допоможе Україні та Молдові продовжити модернізацію та зростання своїх економік і продовжити свій європейський шлях", – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що напад кремля на український народ зруйнував економіку України, яка, як очікується, цього року скоротиться більш ніж на 45 відсотків. Молдова також серйозно постраждала від наслідків війни, в тому числі від підвищеної інфляції, яка призвела до зростання вартості життя. 

"Негайна підтримка приватного сектору в Україні та Молдові має вирішальне значення для зміцнення обох країн, які захищаються від агресії путіна", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, США готують пакет допомоги Україні на понад $2 млрд.

СШАМолдоваUSAIDУкраїнавідновлення

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