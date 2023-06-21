США виділять Чехії гроші на українських біженців

Наразі в країні знаходиться більше 340 тисяч українців, які втекли від війни.

США нададуть Чехії $8,2 млн на підтримку українських біженців і організацій, які допомагають переселенцям.

Про це повідомляє Ceske Noviny.

Так, Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) отримає $3,3 млн.

Ще $2 млнр отримає Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), 1,5 млн піде Управлінню верховного комісара ООН у справах біженців і $1,4 млн в Міжнародній організації з міграції.

Фінансова допомога США свідчить про те, що ключові союзники Чехії знають про чеську підтримку України та цінують її, заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіал.

"Завдяки цим коштам ми зможемо ще краще і швидше замінити військову техніку, яку ми передали нашим українським друзям, і прискорити поступову модернізацію армії", - додав прем'єр-міністр .

За словами чеського міністерства внутрішніх справ, наразі в країні зареєстровано 343 тисячі українців з активною реєстрацією тимчасового захисту.

В лютому 2022 року Чехія надала візи для захисту близько півмільйона громадян з України, переважно жінок та дітей.