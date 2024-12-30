США виділять Україні $15 млрд із доходів від заморожених активів рф

Кошти підуть на соціальні та гуманітарні потреби.

Вашингтон надасть Києву 15 мільярдів доларів, які забезпечені майбутніми доходами від заморожених російських активів.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль написав в Тelegram-каналі.

"Відповідну угоду підписали український Мінфін і Світовий банк. Це будуть кошти у межах проєкту PEACE in Ukraine та частина внеску США на суму 20 млрд доларів за ініціативою G7, які спрямуємо на соціальні та гуманітарні видатки", - йдеться в дописі.

Шмигаль подякував США і Світовому банку за реалізацію та підтримку ініціативи, яка змушує росію платити за агресію проти України.