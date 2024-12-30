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США виділять Україні $15 млрд із доходів від заморожених активів рф

30 грудня 2024, 13:02
США виділять Україні $15 млрд із доходів від заморожених активів рф
Фото: Укрінформ
Кошти підуть на соціальні та гуманітарні потреби.

Вашингтон надасть Києву 15 мільярдів доларів, які забезпечені майбутніми доходами від заморожених російських активів.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль написав в Тelegram-каналі. 

"Відповідну угоду підписали український Мінфін і Світовий банк. Це будуть кошти у межах проєкту PEACE in Ukraine та частина внеску США на суму 20 млрд доларів за ініціативою G7, які спрямуємо на соціальні та гуманітарні видатки", - йдеться в дописі. 

Шмигаль подякував США і Світовому банку за реалізацію та підтримку ініціативи, яка змушує росію платити за агресію проти України.

 
СШАактиви рф

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