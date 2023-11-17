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США виділять Україні $500 млн на енергетику

17 листопада 2023, 08:42
США виділять Україні $500 млн на енергетику
Уряд США продовжує посилювати стійкість енергетичної системи України і заявив про виділення на її захист від атак росії понад 500 млн.

Про це передає Укрінформ.

"Сполучені Штати вже надали Україні понад 520 млн допомоги на енергетичний сектор. Ми знаємо, що на підході - ще $500 млн", - заявив помічник держсекретаря США з питань енергетичних ресурсів Джеффрі Паєтт.

Він додав, що ці кошти будуть направлені на термінові потреби такі, яу пошук нових трансформаторів і потужностей для відновлення енергетичної інфраструктури України.

"путін намагався перетворити зимові холоди на зброю і використати зиму як інструмент, аби зламати волю українського народу. Я впевнений, що він зазнає невдачі", - сказав представник Держдепартаменту.

За його словами, США працюють з українським урядом над розбудовою децентралізованої енергетичної системи, повністю інтегровану до енергосистеми Європи.

Ми також писали, що на початок вересня на захист і відновлення об'єктів енергетики Україні виділили $2,3 млрд.

 

СШАенергетикадопомога

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