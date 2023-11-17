США виділять Україні $500 млн на енергетику
Про це передає Укрінформ.
"Сполучені Штати вже надали Україні понад 520 млн допомоги на енергетичний сектор. Ми знаємо, що на підході - ще $500 млн", - заявив помічник держсекретаря США з питань енергетичних ресурсів Джеффрі Паєтт.
Він додав, що ці кошти будуть направлені на термінові потреби такі, яу пошук нових трансформаторів і потужностей для відновлення енергетичної інфраструктури України.
"путін намагався перетворити зимові холоди на зброю і використати зиму як інструмент, аби зламати волю українського народу. Я впевнений, що він зазнає невдачі", - сказав представник Держдепартаменту.
За його словами, США працюють з українським урядом над розбудовою децентралізованої енергетичної системи, повністю інтегровану до енергосистеми Європи.
Ми також писали, що на початок вересня на захист і відновлення об'єктів енергетики Україні виділили $2,3 млрд.