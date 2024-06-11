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США виділяють $824 млн на підтримку української енергетики

11 червня 2024, 17:48
США виділяють $824 млн на підтримку української енергетики
Уряд США надають 824 мільйони доларів для підтримки енергетичної інфраструктури України.

Про це сьогодні у Берліні під час конференції з відновлення України заявила спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер, пише Укрінформ.

"В США, як і в Європі, триває суперрік виборів, які відбуваються в ЄС, у Великій Британії й Індії – цей перелік можна продовжувати. Але міжнародне співтовариство не втрачає інтерес до того, що відбувається в Україні. путін займає значне місце у думках багатьох. США є прикладом цього. Під час голосування, що відбулося лише минулого місяця щодо додаткової угоди, 70 відсотків нашого Конгресу, обох палат, підтримали цей додатковий пакет. Це понад 60 мільярдів доларів допомоги для України. Це є не лише демонстрацією нашої підтримки, але й ознакою того, що відчуває народ Америки", - заявила Пріцкер. 

Вона додала, що що США розуміють усю серйозність ситуація в Україні і разом з союзниками та друзями в Європі наполегливо працюють для прискорення військової, економічної та енергетичної підтримки України.

За словами американської дипломатки, лише протягом 45 днів США виділили 2 мільярди доларів для поставок військового обладнання Україні, а тепер опрацьовують виділення 7,8 мільярда доларів бюджетної підтримки, а також ще 1,5 мільярда доларів для економічного відновлення України точно там де українці потребують цього найбільше.

Також 10 днів тому США продовжили дію тарифних виключень на українську сталь, що дозволило безтарифний експорт цієї продукції з України до США. А ще США вводять нову систему страхування «воєнних» ризиків для розширення інвестицій в Україну, зокрема, для підтримки малих та середніх підприємств та у професійне навчання, в якому дуже зацікавлений саме приватний сектор.

"З урахуванням ситуації у сфері енергетики, яка дійсно є дуже важкою, я оголошую тут, що Сполучені Штати надають 824 мільйони доларів для підтримки української енергетичної інфраструктури", - сказала вона. 

Пріцкер вважає, що США, разом із Україною, партнерами по ЄС та Великою Британією, працюють над розробкою "передпроєктних" правових рамок, щоб значні міжнародні гроші, які надходять в Україну, спрямовуватися на конкретні проєкти, які є ефективними та гідними банківської підтримки.

Також сьогодні ЄБРР виділив мільярд євро на відбудову української енергетики.

 

енергетикапідтримка УкраїниСША

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