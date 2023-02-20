США виділяють Україні новий пакет допомоги на $460 млн

Наша держава, зокрема, отримає додаткові боєприпаси до HIMARS.

Міністерство оборони США в понеділок оголосило про виділення чергового пакету військової допомоги Україні загальним обсягом 460 мільйонів доларів.

Про це йдеться в заяві держсекретаря Ентоні Блінкена, опублікованій на сайті Білого дому.

"Сьогодні на виконання доручення президента Байдена я санкціоную наше постачання озброєнь і техніки США для України на суму 450 мільйонів доларів, про що президент оголосив під час свого візиту в Україну. Цей пакет допомоги в галузі безпеки включає більше боєприпасів для наданих США HIMARS і гаубиць, які Україна так ефективно використовує для захисту своєї країни, а також більше Javelin, протитанкових систем і радарів спостереження за повітряним простором", – йдеться в повідомленні.

За словами Блінкена, Сполучені Штати виділяють додатково 10 мільйонів доларів для надання екстреної допомоги для підтримки енергетичної інфраструктури України в "робочому стані перед безжальними російськими ракетними атаками і атаками безпілотників".

Як повідомив у своєму твітері журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш, Україна отримає додаткові боєприпаси для HIMARS, артилерійські снаряди (155 мм) і мінометні снаряди (120 мм), чотири радіолокаційні системи, додаткові протитанкові ракетні комплекси Javelin і підривні снаряди, майже 2000 протитанкових ракет, чотири БМП Bradley, дві тактичні машини, протипіхотні міни Claymore, прилади нічного бачення, засоби зв’язку, медичні засоби і запчастини для техніки.

Про останню допомогу стало відомо на тлі неоголошеного візиту американського президента Джо Байдена до Києва у понеділок, що відбувся за кілька днів до річниці вторгнення росії в Україну. Там він зустрівся з Володимиром Зеленським і анонсував новий пакет військової допомоги від США та додаткові санкції проти росії за агресію.