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США виділили новий пакет допомоги Україні на $1,7 млрд

29 липня 2024, 18:52
США виділили новий пакет допомоги Україні на $1,7 млрд
Фото: DW
З них $200 млн по програмі PDA - зі складів Пентагону, а більше 1,5 млрд по програмі USAI - замовлення виробникам.

Сьогодні, 29 липня, уряд США оголосив про великий пакет допомоги Україні, куди увійшли боєприпаси HIMARS і NASAMS, ракети RIM-7, артснаряди 155 мм і багато всього іншого. 

Про це повідомив Голос Америки з посиланням на радника з комунікацій у сфері нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі. 

Безпекова допомога включає в себе засоби протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси HIMARS, мінометні снаряди і протитанкові ракети Javelin.

Міністерство оборони США також надасть довгострокову підтримку через фонд Ініціативи сприяння безпеці України для посилення засобів протиповітряної оборони, потужностей для ударів на дальній відстані та протитанкових потужностей.

Це вже другий пакет допомогу цього місяця. 

Перший був 3 липня, тоді США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні

Все озброєння взято які виводяться з американських запасів за президентськими повноваженнями на скорочення.

 
СШАвійна в Україніпідтримка України

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