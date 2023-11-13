США викупили в Йорданії велику партію установок Gepard для України
США викупили в Йорданії 60 самохідних зенітних установок Gepard для відправки в Україну.
Про це повідомляє De Telegraaf.
За даними джерел газети, американський уряд заплатив за транспортні засоби 110 млн євро.
Уряд прем'єр-міністра Марка Рютте продав зброю німецького виробництва, яка пішла до Йорданії в 2016 році, за 21 млн євро, що газета назвала "смішною ціною". Тоді угоду розкритикували як таку, що послаблює голландські збройні сили.
Gepard може збивати літаки і вертольоти. Однак Україна використовуватиме ці системи переважно для захисту від безпілотників, коментує видання.
De Telegraaf зазначає, що це дозволить заощадити боєприпаси для більш дорогих зенітних систем, таких як Patriot або Iris-T.
Нагадаємо, правляча коаліція канцлера Німеччини Олафа Шольца досягла принципової домовленості про подвоєння військової допомоги Україні наступного року до 8 млрд євро.
Пісторіус також підтвердив рішення Німеччини збільшити військову допомогу Україні.