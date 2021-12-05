США вилучить Xiaomi з санкційного списку
Про це повідомляє Reuters з посиланням на судові матеріали, зазначає "Економічна правда".
У матеріалах справи зазначається, що сторони погодилися розв’язати свої поточні судові процеси без подальшого оскарження. Таким чином компанія зможе надалі залучати американські інвестиції.
У січні Сполучені Штати запровадили економічні санкції відносно 9 китайських компаній, серед яких і всесвітньо відомий виробник смартфонів Xiaomi.
Компанії додали до так званого "чорного списку" підприємств, які працюють на військову промисловість Китаю.
Згодом Xiaomi оскаржила таке рішення у суді, який став на сторону компанії.
Акції Xiaomi зросли на 6% у Гонконзі після оприлюднення інформації.
Нагадаємо. що китайська техкорпорація Xiaomi подала в суд на США через внесення до "чорного списку", який забороняє громадянам інвестувати кошти в компанію.
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