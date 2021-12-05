США вилучить Xiaomi з санкційного списку

Акції Xiaomi зросли на 6% у Гонконзі після оприлюднення інформації

Сполучені Штати вилучать Xiaomi з державного "чорного списку" підприємств, які працюють на військову промисловість Китаю.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на судові матеріали, зазначає "Економічна правда".

У матеріалах справи зазначається, що сторони погодилися розв’язати свої поточні судові процеси без подальшого оскарження. Таким чином компанія зможе надалі залучати американські інвестиції.

У січні Сполучені Штати запровадили економічні санкції відносно 9 китайських компаній, серед яких і всесвітньо відомий виробник смартфонів Xiaomi.

Компанії додали до так званого "чорного списку" підприємств, які працюють на військову промисловість Китаю.

Згодом Xiaomi оскаржила таке рішення у суді, який став на сторону компанії.

Акції Xiaomi зросли на 6% у Гонконзі після оприлюднення інформації.

Нагадаємо. що китайська техкорпорація Xiaomi подала в суд на США через внесення до "чорного списку", який забороняє громадянам інвестувати кошти в компанію.