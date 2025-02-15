США вимагають, аби Європа надала зброю і війська післявоєнній Україні – FT

Запит надійшов напередодні турне спецпосланця Кіта Келлога.

Адміністрація Трампа звертається до країн Європи і просить надати детальні пропозиції щодо озброєння, миротворчих військ і заходів безпеки, які вони могли б надати Україні як частину гарантій безпеки для припинення війни з росією.

Про це інформує газета Financial Times.

Джерела повідомили виданню, що ознайомились з документом,а сам запит був надісланий цього тижня.

"Цей спосіб переконатися, що ми залучені в процес", – сказав один із посадовців.

Документ був розісланий Держдепартаментом США європейським урядам і має на меті з'ясувати готовність Європи захищати Україну після мирного врегулювання, а також ціну, яку Євросоюз готовий заплатити за участь у переговорах з кремлем.

Держдепартамент запросив подробиці про військову техніку, яку європейські столиці могли б надати Україні, і про кількість бригад військ, які вони готові розгорнути, розповіли посадовці.

"В листі ставиться низка загальних питань", – сказав американський посадовець.

Він додав, що документ містить запит на "конкретні пропозиції або ідеї" щодо того, як може виглядати механізм безпеки на чолі з Європою.

Запит надійшов напередодні турне посланника президента США Дональда Трампа щодо України Кіта Келлога європейськими столицями, яке розпочнеться наступного тижня в Брюсселі.

Раніше Келлог заявив, що мирні переговори з росією будуть з Україною і без Європи.