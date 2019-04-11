США вимагають правосуддя для Гандзюк та її сім'ї - Тейлор
США вимагають правосуддя для померлої рік тому після нападу херсонської активістки Катерини Гандзюк і працюватимуть над тим, щоб Україна стала країною, заради якої Гандзюк пожертвувала своїм життям, зазначає тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Сьогодні ми з гіркотою згадуємо про роковини смерті Катерини Гандзюк. Вона була справжньою жінкою з великою відвагою. Вона присвятила своє життя Україні, пожертвувала собою заради країни. Ми вимагаємо правосуддя для Катерини та її сім'ї. Ми пам'ятаємо Катерину і працюватимемо заради того, щоб Україна стала саме тією країною, заради якої вона пожертвувала своїм життям", - сказав він у відеозверненні, розміщеному в понеділок на сторінці посольства США у Facebook.
Як повідомлялося, 31 липня 2018 року в Херсоні невідомий облив концентрованою сірчаною кислотою активістку Гандзюк біля її будинку. Постраждалу з опіками доправили до місцевої лікарні, але незабаром перевели до медзакладу Києва. 4 листопада Гандзюк померла.
Нагадаємо, що в 40 містах пройдуть акції в день смерті Гандзюк
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