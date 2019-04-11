"Рік без Каті": в 40 містах пройдуть акції в день смерті Гандзюк

Активісти закликали президента Володимира Зеленського прийти на акцію і поставити свічку в пам’ять про Катерину Гандзюк, а також використати всі важелі впливу і проявити політичну волю для покарання замовників убивства Гандзюк

"4 листопада ми знову вийдемо на вулиці наших міст для того, щоб нагадати всім - і вбивцям, і владі, і всім громадянам нашої країни: ми вимагаємо справедливості".

4 листопада, у роковини смерті херсонської активістки Катерини Гандзюк, у 40 містах України та світу відбудуться акції "Рік без Каті" з вимогою покарати винних у нападі на неї, повідомляє "Українська Правда".

Джерело: Facebook-сторінка ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк?", "Радіо Свобода"

Пряма мова: "4 листопада ми знову вийдемо на вулиці наших міст для того, щоб нагадати всім - і вбивцям, і владі, і всім громадянам нашої країни: ми вимагаємо справедливості".

Деталі: Акції почнуться о 19:00.

У Києві активісти мають намір прийти до Офісу президента.

Активісти закликали президента Володимира Зеленського прийти на акцію і поставити свічку в пам’ять про Катерину Гандзюк, а також використати всі важелі впливу і проявити політичну волю для покарання замовників убивства Гандзюк.

Крім Києва, акції пройдуть у: Херсоні, Одесі, Житомирі,, Харкові, Сєвєродонецьку, Луцьку, Львові, Коростишеві, Хмельницькому, Вінниці, Дніпрі, Торецьку, Самоборі, Сумах, Рівному, Кропивньцькому, Ужгороді, Чернівцях, Тернополі, Івано-Франківську, Кривому Розі, Черкасах, Маріуполі й Запоріжжі.

Також акції влаштують у: Варшаві (Польща), Парижі (Франція), Берліні й Карлсруе (Німеччина), Римі (Італія), Брюсселі (Бельгія), Раковніку (Чехія), Тель-Авіві (Ізраїль), Брно (Чехія), Відні (Австрія), Чикаго, Ньо-Йорку, Айова Сіті, Бостоні та Кремнієвій долині (США), в Естонії та у містах Канади.

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