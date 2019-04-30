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США вимагають від Росії припинити ескалацію у Сирії

"Росія та режим (Асада) також продовжують грубі військові напади на гуманітарних працівників, таких як волонтери Білих шоломів, поки вони намагаються врятувати жертв у громадах, які піддаються нападам"
Авіаудари Росії та режиму Асада у сирійських провінціях Ідліб та північна Хама дестабілізують регіон та погіршують вже важку гуманітарну ситуацію, вони мають бути негайно припинені.
США вимагають від Росії припинити ескалацію у Сирії Фото: Укрінформ

Про це йдеться у розповсюдженій для преси 30 квітня заяві Державного департаменту США, повідомляє  "Укрінформ".

"США занепокоєні ескалацією насильства в Ідлібі та північній Хамі. Авіаудари Росії та режиму (Асада), що тривають, а також напади Хаят Тахрір аль-Шам та інших груп, пов`язаних з Аль Каїдою у Сирії, подовжують дестабілізувати регіон, погіршувати вже катастрофічну гуманітарну ситуацію, ведуть до десятків смертей та поранень цивільних осіб, чимало з яких - діти", - йдеться у заяві.

Речник Держдепу додає, що внаслідок авіаударів та нападів страждає цивільна інфраструктура, включно з житловими помешканнями, лікарнями, поселеннями внутрішньо переміщених осіб, які були змушені залишити свої домівки через бойові дії.

"Росія та режим (Асада) також продовжують грубі військові напади на гуманітарних працівників, таких як волонтери Білих шоломів, поки вони намагаються врятувати жертв у громадах, які піддаються нападам", - додає він та зазначає, що "насильство повинно бути зупинене".

Держдеп США нагадує, що будь-яка ескалація насильства у північно-західній Сирії призведе до дестабілізації всього регіону.

"Ми закликаємо всі сторони, включно з Росією та Сирійським режимом, дотримуватися своїх зобов’язань та утриматися від повномасштабних військових наступів, повернутися до режиму деескалації у регіоні, дозволити необмежений гуманітарний доступ для подолання гуманітарної катастрофи, яку створює насильство, що триває", - наголошують у Державному департаменті.

Згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ, протягом останніх годин у зонах деескалації у північно-західній Сирії тривають авіаудари збройних сил Росії та Сирії.

Нагадаємо, що російські та турецькі війська почали спільне патрулювання в сирійській провінції Ідліб.

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30 04 2019 21:58
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