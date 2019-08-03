Російські та турецькі війська починають спільне патрулювання в сирійській провінції Ідліб
Російські військові будуть патрулювати зовнішній периметр зони деескалації, а турецькі війська - демілітаризовану зону.
"Певні загрози в використанні повітряного простору Ідліба та Африна на 8 березня ліквідовані", - повідомляє Anadolu Agency.
Акар зазначив, що турецька сторона не веде прямі перемовини із чинним президентом Сирії Башаром Асадом і всі контакти здійснюються тільки через Росію або Іран.
"Основне невдоволення Анкари режимом Башара Асада пов'язано з порушенням режиму припинення вогню в Ідлібі. Туреччина очікує, що прихильники Асада будуть дотримуватися перемир'я, і Москва доб’ється від сирійського режиму припинення обстрілів північного заходу Сирії", — зазначив міністр.
Раніше, президент США Дональд Трамп закликав Великобританію, Францію, Німеччину та інші європейські країни "забрати" з Сирії понад 800 бойовиків терористичного угруповання "Ісламська держава".
Нагадаємо, підтримувані США Сирійські демократичні сили (SDF) заявили про початок "остаточної битви", щоб витіснити терористів "Ісламської держави" з їх останнього району в східній Сирії.
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