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Російські та турецькі війська починають спільне патрулювання в сирійській провінції Ідліб

Російські військові будуть патрулювати зовнішній периметр зони деескалації, а турецькі війська - демілітаризовану зону
Міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що турецькі війська разом із російськими починають патрулювання в сирійській провінції Ідліб.
Російські та турецькі війська починають спільне патрулювання в сирійській провінції Ідліб Фото: AFP

Російські військові будуть патрулювати зовнішній периметр зони деескалації, а турецькі війська - демілітаризовану зону.

"Певні загрози в використанні повітряного простору Ідліба та Африна на 8 березня ліквідовані", - повідомляє Anadolu Agency.

Акар зазначив, що турецька сторона не веде прямі перемовини із чинним президентом Сирії Башаром Асадом і всі контакти здійснюються тільки через Росію або Іран.

"Основне невдоволення Анкари режимом Башара Асада пов'язано з порушенням режиму припинення вогню в Ідлібі. Туреччина очікує, що прихильники Асада будуть дотримуватися перемир'я, і Москва доб’ється від сирійського режиму припинення обстрілів північного заходу Сирії", — зазначив міністр.

Раніше, президент США Дональд Трамп закликав Великобританію, Францію, Німеччину та інші європейські країни "забрати" з Сирії понад 800 бойовиків терористичного угруповання "Ісламська держава".

Нагадаємо, підтримувані США Сирійські демократичні сили (SDF) заявили про початок "остаточної битви", щоб витіснити терористів "Ісламської держави" з їх останнього району в східній Сирії.

 

 

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08 03 2019 15:30
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