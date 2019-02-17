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Трамп закликав союзників "забрати" понад 800 захоплених у Сирії бойовиків ІДІЛ

За його словами, після "падіння Халіфату" США "будуть змушені відпустити їх"
Президент США Дональд Трамп закликав Великобританію, Францію, Німеччину та інші європейські країни "забрати" з Сирії понад 800 бойовиків терористичного угруповання "Ісламська держава".
Трамп закликав союзників "забрати" понад 800 захоплених у Сирії бойовиків ІДІЛ Фото: ria.ru

Трамп попросив передати суду захоплених у Сирії бойовиків.

"Халіфат готовий впасти. Альтернатива погана - ми будемо змушені відпустити їх", - написав Трамп у Twitter.

Раніше міністр оборони ФРН Урсула фон дер Ляйен висловила побоювання, що розгром джихадистського угруповання "Ісламська держава" може привести до появи глобальної підпільної терористичної мережі ІД, повідомляє DW.

"США не хочуть спостерігати, як бойовики ІД проникають в Європу, куди вони, як очікується, потраплять. Ми робимо дуже багато і витрачаємо дуже багато часу, щоб інші могли виконати роботу, яку можуть зробити", - написав він.

"Нам відомо, що "халіфат" в Сирії і Іраку фізично розгромлений. Але слід констатувати, що зараз ІД змінює своє обличчя, глибше йде в підпілля і там формує мережі за участю інших терористичних угруповань", - пояснила вона.

Нагадаємо, підтримувані США Сирійські демократичні сили (SDF) заявили про початок "остаточної битви", щоб витіснити терористів "Ісламської держави" з їх останнього району в східній Сирії.

 
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17 02 2019 13:07
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